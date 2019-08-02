احتفى الإعلامي عمرو أديب، بقرار مجلس الوزراء السعودي بإتاحة الأمر للمرأة السعودية بإصدار جواز سفر لنفسها والسفر دون موافقة ولي أمر، واصفًا إياه بـ"التاريخي".

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن المرأة السعودية لم تكن تستطيع السفر أو استصدار جواز السفر، دون موافقة ولي أمرها قبل هذا القرار، مضيفًا: "ثورة اجتماعية يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث باتت المرأة قادرة على قيادة السيارة ودخول مجلس الشورى، والآن ألغى إذن ولي الأمر قبل السفر".

وتابع أن العاهل السعودي لم يغير القوانين فقط لكنه غير الواقع الاجتماعي المعاش على أرض المملكة، ولم يكن من السهل التعامل معه: "الكثير من النساء لا يصدقن أنهن وصلن إلى هذه المرحلة التاريخية، وبعد 30 عامًا، سيتحدث الناس عن هذا الأمر التاريخي".