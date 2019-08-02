قال مختار نوح الباحث في الشؤون الإسلامية، إن الإرهابي هشام عشماوي استغل علمه وخبرته، كفرد سابق في القوات المسلحة في الضلال و"الأفكار العبيطة"، مشيرًا إلى أنه كان على وشك قيادة كل التنظيمات الإرهابية، حتى يكون المسؤول العسكري العام لها.

وأضاف نوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن اقتتال هذه الأنظمة كان العقبة الوحيدة أمام هذا القرار، متابعًا أنه كان سيُختار ليكون قائدًا للإرهابيين: "كان تربية مصر، وكان بالنسبة لهم حاجة مثقفة، اتدرب في أرضنا، كان مستقبله هيبقى أكبر من كده، لكن ربنا مكنّا منه".

وتابع أن يوم سقوطه في يد السلطات الأمنية كان "يومًا من أيام الله"، حيث أراد الله خيرًا بمصر وشعبها، حيث جرى فتح الكثير من الملفات، كما قدم الكثير في العمليات الإرهابية، واصفًا إياه بـ"كنز معلومات".