"الحكاية" يعرض تقريرا حول مشروع الأتوبيس النهري في المنصورة

عرض برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، تقريرا حول بدء تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس النهري في المنصورة.

وقال مراسل البرنامج، الذي يبث عبر فضائية "mbc مصر"، إن وزارة الري أكدت الانتهاء من المرحلة الأولى من الأتوبيس النهري، الذي يعتبر المشروع الأول من نوعه خارج محافظة القاهرة بتمويل من قبل المحافظة، ووصلت تكلفته لـ23 مليون جنيه، وهي فكرة أقترحها طلاب كلية هندسة لربط مختلف المناطق المطلة على النيل ببعضها، وسيتم تعميمها في مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف المراسل، خلال التقرير، أن مدينة نبروه زرعت 250 شجرة بلوط في إطار الحفاظ على بيئة نظيفة ودعم الاقتصاد و"الثورة الخشبية"، موضحا أنهم يستهدفون زراعة 500 ألف شجرة بلوط في المدينة.