لا مفاجآت حتى الآن.. بدء تقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة تونس

فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمر تلقي الطلبات حتى التاسع من أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة التونسية في 15 سبتمبر المقبل، بدلا من 17 نوفمبر، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 92 عاما.

ورغم عدم اكتمال قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، فإن هذا لم يمنع ماكينة الدعاية التي بدأت في الدوران لخدمة عددا ممن أعلنوا نيتهم الترشح.

ووفقا لقانون الانتخابات يتوجب على الراغب في الترشح لمنصب الرئيس الحصول على تزكية من 10 نواب على الأقل أو تزكية 40 من رؤساء المجالس المحلية، أو تزكية 10000 من الناخبين من عشر دوائر مختلفة.

ورغم عدم إعلان وزير الدفاع الوطني عبدالكريم الزبيدي رغبته في الترشح حتى الآن، إلا أن عددا من النواب بدأوا في جمع الموافقات البرلمانية اللازمة لترشحه.

أما حركة نداء تونس فلم تعلن اسم مرشحها حتى الآن، وإن قررت عدم الدفع بأحد قياداتها، بينما بات مرجحا ألا تدفع حركة النهضة بمرشح من صفوفها.

كما قدم محمد عبو المحامي والمعارض السابق لنظام زين العابدين بن علي وأمين عام حزب "التيار الديمقراطي"، الذي كان قد انبثق عن حزب الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ترشحه.

وبين الذين قدموا أوراق ترشحهم كذلك عبير موسى الأمينة العامة لـ"الحزب الدستوري الحر" ترشحها، وهي حتى الآن التونسية الوحيدة التي ترشحت لهذه الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتعلن موسي أن حزبها وريث حزب "بن علي" وتدعو إلى استبعاد التيارات الإسلامية وبينها حزب النهضة من الحياة السياسية.