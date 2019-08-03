قال الإعلامي عمرو أديب، إن تركي آل الشيخ نجح في شراء نادي "إلميريا" الإسباني، بعد نجاحه في تجربة نادي "بيراميدز" المصري، الذي نجح في إيصاله ليكون أحد أندية القمة في مصر.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه كانت هناك تسريبات حول ذلك الأمر الفترات الماضية حتى تم تأكيد الأمر، أمس، بحصوله على النادي بـ20 مليون يورو، وهو نادي في الدرجة الثانية.

وتابع: "اللي بيقدر يعمله تركي آل شيخ أنه ياخد النادي ويبدأ يجبله لاعبين ومدرب جيد ويديله كل الإمكانيات، ويبدأ النادي في الصعود الكبير والسريع.. وكل ما بيعمل الحكاية دي بينجح فيها نجاح كبير".

وأوضح أن وسائل الإعلام السعودية ووسائل التواصل تتابع تلك التجربة، وتتوقع لها كثير من النجاحات.

وأكد أنه من المنتظر أن تصدق الجهات الرسمية الإسبانية على ملكية آل شيخ لذلك النادي، مشيرا إلى أنه قد تم بالفعل دفع 20 مليون يورو ليمتلك نادي من الأندية الإسبانية، وهو نادي قد نافس كثيرا ووصل إلى نهائي الكأس ولعب كثيرا في الدرجة الأولى ولكنه هبط مرة أخرى.