إيهاب جلال وأحمد حسن وزينب.. الأكثر بحثا على "جوجل"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتضمنت:

ايهاب جلال

عقد ايهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع إسلام جمال مدافع الفريق، على هامش المران المقام حاليا على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، لمنح بعض التعليمات والنصائح الخاصة له، وعلاج بعض الأخطاء لتدراكها خلال المواجهات المقبلة للفريق بالدورى والكأس.

جلسة خاصة بين ايهاب جلال وإسلام جمال في تدريب الزمالك

ووجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى جماهير النادي عقب التعادل مع المقاولون العرب سلبيا.

خالد جلال: "لن أهدم ما فعله ايهاب جلال"

احمد حسن وزينب

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

"ضربا ابنتهما حتى البكاء".. أول بلاغ للنائب العام في فيديوهات زينب وأحمد حسن

نادي الميريا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، عن شرائه نادي ألمريا الإسباني، ليكون هو المالك الجديد للنادي، بقيمة تبلغ 27 مليون يورو شاملة تسديد الديون عن النادي.

رسميا.. تركي آل الشيخ يستحوذ على نادي ألماريا الإسباني

نشر نادي ألميريا الإسباني عبر حسابه الرسمي "تويتر"، فيديو للأخبار التي نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية بشأن إتفاق إدارة النادي بشكل رسمي مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ليكون مالك النادي الجديد بشكل رسمي بدءًا من اليوم.

بالفيديو بعد بيعه لتركي آل الشيخ.. ألميريا: اللي يلعب معانا يستحمل

لبيك اللهم لبيك

"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك".. دعاء مبارك يتردد على ألسنة ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم، توافدوا من كل فج عميق ملبين مهللين يرجون من الله الرحمة والمغفرة.

لبيك اللهم لبيك.. تعرف على معناها والمراد منها

طارق يحيى

أكد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أنه لا يعنيه أبدا من يقول أنه ليس من قيمته وتاريخه التدريبي قبول مهمة مؤقتة لتدريب الزمالك.

طارق يحيى: الزمالك لو طلبني 24 ساعة فقط سأوافق