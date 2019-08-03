"موجه ومتعدد الإطلاق".. زعيم كوريا الشمالية يختبر نظاما صاروخيا جديدا

أشرف زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج، اليوم، مجددا على اختبار نظام صاروخي جديد موجه متعدد الإطلاق، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم، وذلك بعد اختبار بيونج يانج للنظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى، الأربعاء الماضي.

وأوضح جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين قصيري المدى قبل الفجر، بحسب "سكاي نيوز".

ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، انطلقت كلتا المقذوفتين حوالي 220 كيلومترا على ارتفاع حوالي 25 كيلومترا بسرعة قصوى بلغت 6.9 ماخ.

وقال المكتب الرئاسي تشونج وا داي، إن ما أطلقته كوريا الشمالية يبدو وكأنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.