سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق محدود اندلع في مصنع منظفات بالمنطقة الصناعية الثالثة بحي الكوثر دون حدوث إصابات أو تلفيات.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة قسم الكوثر، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق محدود بكمية من المخلفات بمصنع منظفات بجوار السور من الداخل، ملك "محمد. م" 58 عاما صاحب مصنع ويقيم بندر أخميم، تم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكور أفاد بأن سبب الحريق حدوث اشتعال ذاتي بكراتين المنظفات الفارغة دون حدون ثمة تلفيات، ونفى الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر محضر بالواقعة.