أصيب اثنان من أمناء الشرطة بإدارة الحماية المدنية في البحيرة، اليوم، باختناق، أثناء إطفاء حريق نشب داخل مقلب المرفوضات، التابع لمصنع تدوير القمامة فى إدكو بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع تدوير القمامة فى إدكو، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، الى مكان الحريق، وتبين اشتعال النيران في مقلب المرفوضات.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة علي الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي المصنع، وأسفر الحريق عن إصابة اثنين من أمناء الشرطة، بالاختناق، جرى نقلهما بواسطة الإسعاف إلى مستشفى إدكو المركزي، وهما، ممدوح محسن عبدالخالق 47 سنة، وسعيد أحمد عبدالغني، ٤٨ سنة.

حُرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.