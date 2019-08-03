3 شروط لإعلان عقد الزواج بالمساجد.. تعرف عليها

وضعت وزارة الأوقاف، عدة ضوابط بخصوص إجراء عقود الزواج في المساجد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباط إجراء كثير من عقود الزواج بالأعياد، فإن وزارة الأوقاف تحذر من جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، وتؤكد على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإشهار أي عقد زواج بأي مسجد من المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها إلا بعد استيفاء الآتي:

أولا: موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار بالمسجد

ثانيا: وهو الأهم تسلم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين وصورة من قسيمة الزواج إن كان قد تم إنهاء إجراءاتها مسبقا بمعرفة المأذون الشرعي المعتمد

ثالثا: يكون الإشهار بمعرفة المأذون الشرعي للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته، وذلك منعا للمشاركة بقصد أو بدون قصد في جريمة في حق الفتاة يعاقب عليها القانون إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية.

وأكدت الوزارة، أنها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفة في هذا الشأن أو غيره، وعلى جميع السادة مديري المديريات ومديري الإدارات تعميم ذلك على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.