مصرع شخص وإصابة 2 إثر تصادم سيارة وموتوسيكل بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، وأصيب اثنان آخران، بينهما سيدة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، علي الطريق الزراعي السريع، أمام قرية جنبواي مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة والمصابين، إلى المستشفى المركزى.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية جنبواي، ووجود متوفى ومصابين.

انتقل ضباط مباحث المركز، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة عماد عبدالسلام عمران 35 سنة، مقيم بقرية كفر الحاجة مركز إيتاى البارود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ايتاي البارود المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة ملازم أول ياسمين علاء 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد مصطفى عمران 40 سنة، مقيم بقرية كفر الحاجة، بجرح قطعى بالقدم اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ايتاي البارود المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.