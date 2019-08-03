"سرقوا التوك توك".. إصابة شاب على يد 3 مجهولين في كفر الشيخ

عثر مواطنون بمركز مطوبس التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، على شاب في العقد الثاني من عمره مُلقى على حافة مصرف بالطريق الرابط، بين قرية منية المرشد ومدينة مطوبس، حيث جرى إبلاغ الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، ببلاغ مواطنين بعثورهم على شاب في العقد الثاني من عمره، ملقى على حافة مصرف بالطريق الرابط بين قرية منية المرشد ومطوبس، بجوار كوبري عزبة فرحة، وجرى نقله إلى مستشفى مطوبس المركزي.

كلف اللواء هيثم عطا، مدر إدارة البحث الجنائي، العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث، وانتقل الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، والنقيب أحمد الدمرداش، معاونه، إلى مستشفى مطوبس المركزي، وبالفحص تبين أن الشاب المصاب "أحمد م.ع.غ"، 27 عاما، سائق توك توك، ويقيم بقرية الروس، التابعة لمركز مطوبس، ومصابا بكدمة في الرأس.

وبسؤاله أفاد بأن 3 أشخاص مجهولين، طلبوا منه توصيلهم من محل إقامته قرية الروس إلى أحد الأماكن، وأثناء سيره بهم فوجئ باعتدائهم عليه بالضرب، على حافة المصرف، وفروا هاربين بعد سرقة "التوك توك" .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.