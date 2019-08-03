لقي عامل بمحل أسماك، مصرعه على يد جاره بسبب خلافات الجيرة، في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت الاجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبر الخيمة من مستشفى ناصر العام، بوصول "إسلام ا ع"، 26 عاما، عامل بمحل أسماك جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني غائر، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى محل الواقعة، بسؤال شاهد في الواقعة "محمود ف ا"، 30 عاما، عامل، قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"هاني م م" وشهرته "هاني خنوفة"، 35 عاما، صاحب محل دواجن، بسبب خلافات الجيرة بالمحلات التجارية محل عملهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواه"، محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، عبارة عن مطواه ملوثة بالدماء وتم التحفظ عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5148 إداري قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م.