أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عن حدوث قطع بالشبكة الكهربائية بالسكة رقم 2 بمحطة المرج الجديدة في تمام الساعه 8:46 صباحًا، ما أدى إلى تشغيل سكة واحدة فقط بالمحطة.

عبدالهادي: الحركة جارية بسكة واحدة فقط.. وفرقة الطوارئ تعمل على إصلاح العطل

وأكّد المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، في بيان أصدرته شركة مترو الأنفاق اليوم، أنَّ حركة القطارات تعمل بانتظام من محطة حلوان حتى محطة المرج القديمة في الاتجاهين، موضحًا أنَّه يجرى العمل على إصلاح العطل بالشبكة الكهربائية بمعرفة فرق الطوارئ المتواجدة بالمحطة.