"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير خلال هذه الأيام، حتى مع انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC" أن الأجواء ممتعة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومعظم محافظات شمال البلاد درجة حرارتها منخفضة، والجو ممتع ومهيأ لكافة الأنشطة اليومية.

وأشار شاهين إلى أن فترات الليل نشعر بها بنشاط محدود للرياح، وهو ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، مناشدا المواطنين بعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية أو مزدحمة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، بالإضافة للشبورة المائية في الصباح الباكر التي تتكون بسبب الرطوبة.

وأكد شاهين على أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام وحتى أيام العيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمى، فجاءت كالتالي:

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 25 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 24 35

السويس 24 36

العريش 23 33

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 35

الفيوم 24 38

بني سويف 24 38

المنيا 25 38

أسيوط 24 39

سوهاج 28 40

قنا 26 42

الأقصر 28 43

أسوان 29 43