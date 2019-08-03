أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث جرى تحديد 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة، إلى جانب توفير خطيب أساسي وآخر احتياطي لمنع غير المتخصصين من استغلال الساحات سياسيا أو للدعاية لأفكار متطرفة.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تم التشديد على منع استخدام لافتات سياسية أو حزبية بالساحات احتراما للشعائر الدينية، وعملا على استتباب الأمن والاستقرار للمصلين، مشيرًا إلى أنه جرى الانتهاء من وضع خريطة توزيع ساحات الصلاة في القليوبية.

وأضاف "أبو السعود"، عدد الساحة المخصصة للصلاة يبلغ 475 ساحة، موزعة كالتالي بنها أول 27، بنها ثان 28، كفر شكر 21، طوخ 18، برشوم 34، قها 16، قليوب 56، القناطر 66، شبين شرق 27، شبين غرب 25، شبرا شرق 29، شبرا غرب 45، الخصوص 31، العبور 25، الخانكة 26.

أشار وكيل أوقاف القليوبية أنه تم التنبيه على الائمة بالساحات بالإعلان عن وجود صكوك أضاحى خدمة للمحتاجين بتوزيع اللحوم عليهم في الاماكن الأشد احتياجا، والتنبيه أيضا عن قيام الأوقاف بجمع جلود الأضاحي لصالح المرضى وسيارات الإسعاف.