تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تحويل نظام معالجة الصرف الصحي بمحطة أبو رواش بمحافظة الجيزة، إلى المعالجة المتقدمة، وتوسعة المحطة.

ورافق وزير الإسكان، في جولته اليوم، قيادات وزارة الإسكان، وقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، كما عقد "الجزار"، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وتجول ومرافقوه داخل الموقع، وذلك حسب بيان أصدرته وزارة الإسكان.

وقال "الجزار"، إنَّ المشروع يتضمن رفع نظام المعالجة القائم، من المعالجة الابتدائية إلى المعالجة المتقدمة، طبقاً للمعايير التي تحددها وزارة الصحة، وتنفيذ توسعات للمحطة بطاقة 400 ألف م3/يوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.6 مليون م3/يوم، مُعالجة متقدمة بالكامل، تتخطى 3 أضعاف المعايير الصحية الموضوعة، وهو ما يعد إنجازًا بكل المقاييس، وتبلغ تكلفة المشروع 7 مليارات جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أنَّ تعداد السكان المخدوم من المحطة يبلغ 9 ملايين نسمة، مؤكّدًا أنَّ هذا المشروع من أهم مشروعات الصرف الصحي، وتُعد محطة صرف من أكبر المحطات على مستوى الجمهورية، وستكون ثاني أكبر محطة في مصر بعد محطة الجبل الأصفر.

وتابع "الجزار": "سيحل هذا المشروع مشكلة مصرف الرهاوي، ومشكلة التلوث بفرع رشيد، وذلك في إطار توجه الدولة حاليًا للوصول بمعالجة مياه الصرف الصحي إلى المعالجة الثنائية المطورة، والمعالجة الثلاثية".

وزير الإسكان: توجه نحو استخدام تكنولوجيات وسيطة لتوفير خدمات الصرف الصحي للتجمعات الريفية الصغيرة

وعلى هامش، زيارته للمحطة، أوضح وزير الإسكان، أنَّ تكلفة تنفيذ المرافق الرئيسية "مياه شرب، صرف صحي، كهرباء، الشبكات بأنواعها"، كبيرة ، مبينًا أنَّ التنمية العمرانية ليست الجزء الظاهر فوق الأرض فقط -المباني السكنية- بل تشمل المرافق، والمباني الخدمية بمختلف أنواعها.

وأشار إلى توجه الدولة حاليا نحو استخدام تكنولوجيات وسيطة لتوفير خدمات الصرف الصحي للتجمعات الريفية الصغيرة، بما يتفق مع الظروف البيئية، والتوزيع الجغرافى للسكان فى تلك المناطق.

وأضاف وزير الإسكان، أنَّ محطات الصرف الصحي تعد منشآت اقتصادية، تقوم بالتخلص الآمن من الصرف الآدمي، ومعالجة المياه لإعادة استخدامها في أغراض مختلفة وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

من ناحيته، أشار المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنَّه جرى تنفيذ الجزء الأول من محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش عام 1992 بطاقة 400 ألف م3/يوم معالجة ابتدائية بتمويل من المعونة الأمريكية، وتم زيادة الطاقة بمقدار 800 ألف م3/يوم، ودخلت الخدمة 15 فبراير 2010 لتصل طاقة المعالجة الابتدائية للمحطة إلى 1.2 مليون م3/يوم.