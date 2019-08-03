تراجعت أسعار اللحوم بأسواق الماشية والأغنام في محافظة المنيا على غير المعتاد، حيث كانت تسجل جميع الأسواق ارتفاعا كبيرا في موسم عيد الأضحى كل عام، نظرا لشدة الإقبال على شراء الجاموس والأبقار والأغنام، لذبحها خلال أيام "التشريق".

وسجل سعر الكيلو الحي المعروف بالنفس "غير مذبوح" ما بين 49 و51 جنيها، مقارنة بالعام الماضي الذي استقر فيه سعر الكيلو بين 56 و58 جنيها "للنفس"، كما استقر سعر كيلو اللحوم الحمراء "المذبوحة" عند 100 جنيه في معظم محلات الجزارة بدلا من 120، قبل نحو 3 أشهر.

وقال عدد من تجار الماشية، إن حالة من الركود تشهدها جميع الأسواق لأن هناك قلة طلب بسبب تخوف وحذر شديد من أمراض الصيف، كما أن كبار تجار الماشية الذين كانوا يتوافدون من محافظات الوجة البحري، تراجع إقبالهم على أسواق المنيا، ما أدى إلى زيادة المعروض، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع الأسعار بشكل غير مسبوق في موسم الأضحية، الذي ينتظره صغار المربين والتجار، لتحقيق مكاسب قد تعوضهم عن خسائر سابقة.

من جانبه قال الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطري بالمنيا، إنه جرى إنشاء غرفة طوارئ لتلقي الشكاوى والعمل على سرعة حلها من خلال أرقام (2364550- 2364551- 2346522)، واستمرار العمل بالمجازر على مستوى المحافظة وعلى مدار 24 ساعة اعتبارا من يوم وقفة العيد وطوال أيام العيد، وذبح الأضاحي بالمجازر مجانا في أول أيام العيد تيسيرا على المواطنين، إضافة لدعم المجازر بعدد من الأطباء، وإلغاء جميع الإجازات والراحات للأطباء.

أكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.