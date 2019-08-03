أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس مجلس النواب، أن إصدار توصية واضحة وصريحة من المؤتمر الوطنى السابع للشباب لمجلس النواب بإقرار قانون الإدارة المحلية، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل قاطع بوجوب إصدار هذا القانون وقانون مجلس الشيوخ، سوف يضع القانون محل اهتمام خاص من مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال.

وقال "عامر"، فى بيان له اليوم، إن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى انتهت بالفعل من القانون بعد مناقشة 5 مشروعات مقدمة من نواب، والحكومة انتهت من مشروع قانون موحد وافقت عليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة، ولم يعد أمام البرلمان إلا مناقشته داخل جلساته العامة، مؤكدا أن قانون الإدارة المحلية سوف يكفل القضاء على جميع أوجه الفساد والانحراف داخل المحليات بعد إجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.

وأشار "عامر" إلى أن هذه المجالس سيكون لها دورها المهم والحيوي في المشاركة والرقابة على الأجهزة التنفيذية داخل جميع المحافظات بمختلف مستوياتها، بداية من المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى لضبط الأداء والمشاركة فى وضع الخطط والبرامج والميزانيات والرقابة الحقيقية على المال العام لمواجهة جميع أوجه الفساد والانحراف داخل المحليات بمختلف مستوياتها، بخاصة أن الدستور والقانون أعطى صلاحيات واسعة وغير مسبوقة للمجالس الشعبية المحلية وصلت إلى سحب الثقة من القيادات المحلية.