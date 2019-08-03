عقب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق الركن عبدالفتاح البرهان على الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان على إعلان دستوري، قائلا إن هذا الاتفاق انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.

وأكد البرهان، حسبما نقلت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، مشددا على أن المجلس الانتقالي السوداني جاهز لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع "الحرية والتغيير".

وأوضح البرهان، أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار، حسب وصفه.

كان المجلس الانتقالي السوداني، وقوى "الحرية والتغيير" السودانية أكدا أن الاتفاق على الإعلان الدستوري بينهما كان "اتفاقا تاما".