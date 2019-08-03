كشف الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة التابعة لمنظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن أنَّه جرى اعتماد 11 وحدة رعاية أولية صحية من ضمن 20 وحدة ومركز بمحافظة بورسعيد.

وأوضح "إسماعيل"، خلال ورشة مصادر تمويل التامين الصحي الشامل المنعقدة بمحافظة بورسعيد، أنَّه تمّ اعتماد مستشفى أمراض النساء كأول مستشفى من 7 مستشفيات جرى الانتهاء منها وتشغيلها بالمحافظة.

وأضاف أنَّ الهيئة ستسجل وتعتمد 3 مستشفيات خلال أسبوع، مع تقييمها وتسجيل 3 أخرى خلال الأسبوع المقبل، معلنا عن أنَّه خلال يومين ستقيم الهيئة أحد المراكز التشخيصية الكبرى في بورسعيد من القطاع الخاص.