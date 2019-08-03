لقي شاب مصرعه وأصيب 2 أخرين، اليوم، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة نقل على طريق "بني عبيد- ميت فارس" أمام السينما القديمة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق ميت فارس.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب، وإصابة اثنين آخرين نتيجة اصطدام موتوسيكل وسيارة نقل.

وقال مصدر طبي، إن الحادث أسفر عن مصرع "محمد أ. ا.، 17 سنة، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بني عبيد التخصصي، ونقل اثنان من المصابين إليها وهما "محمود أ. ا.، 13 سنة، مصاب بكسر في الذراع الأيمن، و"حسام ح. ف"، 27 سنة، مصاب بكسر في الساق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على السيارة والموتوسيكل تحت تصرفات النيابة العامة.