مصرع طالب ثانوي في حادث تصادم بـ بني سويف

لقي طالب ثانوي مصرعه، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية دون لوحات معدنية وتروسيكل، على طريق الميمون البوصير الفرعي في مركز الواسطى شمال بني سويف.

وتلقى مأمور مركز شرطة الواسطى، إخطارا، من مستشفى الواسطى المركزي يفيد بوصول "مصطفى. ح. ر" 18 عاما، طالب ثانوي، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث مروري.

وبالانتقال والتحري، تبين حدوث مصادمة بين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، قيادة الطالب المتوفى، والمقيم في قرية مناشي أبوصير الملق دائرة مركز الواسطى، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، قيادة "ماهر. ي. إ" 51 عاما، سائق، مقيم بالقرية ذاتها.

كما تبين أنه في أثناء سير قائدي الدراجة البخارية والتروسيكل بالطريق الضيِّق، أمام عزبة الشعراوي، اصطدما بالمواجهة، والذي أسفر عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقله لمشرحة المستشفى.

وبسؤال والد المتوفى أيد مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا، وجرى التحفظ على التروسيكل وقائدة، والدراجة البخارية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

وحرر المحضر رقم 14936 جنح مركز الواسطى.