يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب في تقديم فعاليات مهرجان "إجازة سعيدة"، والذي ينظمة قطاع الصندوق بمناسبة الإجازة الصيفية بمراكز الإبداع التابعة له، ويقام المهرجان بمركز إبداع "بيت السحيمي" في الخامسة مساء، في الفترة من 5 حتى 9 أغسطس" أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال.

يتضمن المهرجان ورشا فنية وعرضا لمسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح "أوبريت الليلة الكبيرة"، عروض الأراجوز وخيال الظل "فرقة ومضة"، وعروض للساحرتتضمن أولى أيام الفعاليات، وورشة طباعة بالاستنسل على الورق والقماش، يليه عرض "الليلة الكبيرة".

وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى يستضيف المركز، في السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل، حفلا فنيا لفرقة "قصر الغوري" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة الفنان سيد أبو العلا، ويتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات الدينية المتنوعة لعمالقة الزمن الجميل منها : "يارايحين للنبي الغالي لليلى مراد، الثلاثية المقدسة، إلى عرفات الله لأم كلثوم، يا حاج بيت الله لفايزة أحمد.