لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، من قرية قلمشاة، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، مصرعها، إثر تناولها مادة سامة، عن طريق الخطأ، وتوفيت فور وصولها لمستشفى الفيوم العام، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء عصام الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "أماني رمضان.ا" (15 سنة-طالبة بالصف الثالث الإعدادي)، ومقيمة بقرية قلمشاة، مصابة بحالة إعياء، وتوفيت فور وصولها المستشفى، ادعاء تناول مادة سامة.

وأفاد البيان الأمني، أنه بسؤال والدها ووالدتها، قررا أن المتوفية تناولت قرص مكافحة تسوس القمح عن طريق الخطأ، ولم يتهما أحدا أو يشتبها في الواقعة جنائيا، وأنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفية، من قبل مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5541 لسنة 2019م إداري مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.