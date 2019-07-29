لقي طالب يبلغ من العمر 10 سنوات، من قرية العزب بمركز الفيوم، مصرعه غرقا، أثناء لهوه على حافة البحر، ونقلت جثته لمستشفى الفيوم العام، بحسب بيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوجود غريق ببحر النزلة بقرية العزب التابعة للمركز.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الإنقاذ النهري، انتقلت إلى المكان وانتشلت جثة الطفل "علي حمدي.أ" (10 سنوات-طالب)، وأخطرت النيابة العامة، وقررت نقل جثة الطفل لمستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.

وذكر البيان الأمني، أن والد الطفل المتوفي "حمدي.أ" (48 سنة-موظف بالبريد)، قرر أنه أثناء لهو ابنه على حافة البحر، زلت قدمه، مما أدى لسقوطه بالمياه وغرقه لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحد أو يشتبه في الوفاة جنائيا.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي، تبين أن سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4443 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.