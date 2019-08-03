أيام قليلة وينتهي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي من تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية، فأعلنت جامعة القاهرة لطلابها توفير المأوى البديل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدينة الجامعية، ومواعيد التقديم لمكتب تنسيق القبول وهي كالآتي:

- يبدأ التقديم الإلكتروني على موقع الإدارة العامة للمدن الجامعية من 15 / 7 / 2019 إلى 15 / 11 / 2019

- يقوم الطالب بسحب ملف التقديم الورقي المجاني من نفس موقع التقديم الإلكتروني لاستكماله وإرفاق المستندات المطلوبة والموضحة بالإرشادات داخل الملف.

- التقديم الورقي ويبدأ من 4/ 8 / 2019 إلى 30/ 11 / 2019 للطلاب بمدينة الطلبة بجامعة القاهرة "بين السرايات"، وللطالبات بمدينة طالبات الجيزة بميدان الجيزة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان، ضرورة مد فترة التنسيق حتى يعطي فرصة التقدم لجميع طلاب مراحل التنسيق بالثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة وحالات تقليل الاغتراب وأيضا طلاب السمر كورس والدور الثاني.

وأوضح أن الجامعة عملت على توفير المفروشات والأثاث وإجراء الصيانة لجميع مباني المدن الجامعية "طلبة - طالبات"؛ لاستقبال 14 ألف طالب وطالبة بالمدينة الجامعية بعد التجديد الشامل لبعض المباني.