عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، مع القيادات التنفيذية ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، لبحث الاستعدادات لفترة الإجازات والأعياد واستعرض أهم الإجراءات المتخذة لإدارة المياه، خلال تلك الفترة.

واستعرض المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف وضع وحاله شبكة المصارف، مشيرًا إلى وضع مصرف "الرهاوي" وتشكيل غرفة عمليات مستقلة، لمتابعة ما يواجهه من مشاكل وصعوبات وارتفاع منسوب المياه به وخصوصًا خلال فترة الأعياد نتيجة إلقاء القمامة والمخلفات.

وأكّد رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، خلال الاجتماع، استمرار المرور وعمل الحراسات والتجاوب السريع مع أي مشكله وحلها في حينها، فيما لفت كلا من المهندس محمد صالح بسيوني والمهندس إبراهيم سالمان نائبا رئيس الهيئة للوجهين البحري والقبلي، إلى تشكيل غرف عمليات بكل الأقاليم على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة، وإلغاء كل الإجازات خلال فترة الأعياد وتأكيد المتابعة المستمرة وعدم إغلاق الهواتف وتكثيف النوبتجيات والتنسيق مع الجهات التنفيذية وتأكيد مواجهة مخالفات إلقاء القمامة ونواتج الذبح بالمجاري المائية.

وأفاد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، بأنَّ الوضع جيد خاصة توزيع مياه الري على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات بكل المحافظات على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة وإلغاء الإجازات خلال فترة الأعياد والعمل على تحقيق التوازن بين توفير الاحتياجات من مياه الشرب والري وخصوصًا في محافظات القناة وتخفيض التصرفات خلال فترة العيد وتشكيل غرف عمليات خاصة بترع بورسعيد والسويس مع تأكيد توفير المياه بالمناسيب المطلوبة لتغطية احتياجات مياه الشرب.

وإستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حالة ووضع المحطات على مستوى الجمهورية وأشار الى التنسيق المستمر مع شركات توزيع الكهرباء لتوفير الجهد المطلوب للمحطات وخصوصاً فى فترات الأعياد وأيضا قيام كافة قيادات المصلحة بالمتابعة المستمره لمحطات الطوارئ على مدار الساعة والتنسيق مع قيادات الصرف والرى وتشكيل نوبتجيات ليلية خصوصاً بعد نجاحها فى رصد العديد من التعديات ومنعها.

وإستعرض المهندس سعيد هميسة رئيس قطاع الرى لوجه بحرى مجهودات المتابعة وإدارة المياة وأفاد بعمل نوبتجيات مستمرة لمواجهه التعديات والمخالفات فى حينها، وأشار المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي أنه جارى العمل بالمسرح المكشوف بمتحف النيل بمعدلات جيده ووجه "الوزير" بضرورة سرعة إنجاز تلك الأعمال فى ضوء تحويل متحف النيل الى مركز ثقافي إفريقي.

وفى الختام وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافه المواقع التابعة للوزارة وحل المشاكل فى حينها وضرورة التنسيق مع المحافظين والاجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهه كافة أشكال التعديات وخصوصاً خلال فترة الإجازات والتعديات والعمل على إزالتها.

وأشاد بالتنسيق الموجود بين القيادات التنفيذية للوزارة بمصالحها وهيئاتها وقطاعاتها لتحقيق الاستراتيجية العامة للوزارة.