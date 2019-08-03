طرح 90 طن لحوم في المجمعات الاستهلاكية يوميا مع قرب حلول عيد الأضحى

قال محمود السعدني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة اللحوم، إن الشركة تضخ يوميا للمجمعات الاستهلاكية من 50 إلى 60 طنا من اللحوم، وإنه مع اقتراب موسم العيد ستصل النسبة من 85 إلى 90 طنا من اللحوم يوميا، مشيرا إلى أنها من أجود أنواع اللحوم الضاني والسودانية، ونغطي بها جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة في جميع المحافظات.

وأضاف سعدني، في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة التليفزيون المصري، أن اللحوم الضاني السودانية تذبح في أبو سنبل بمعدل 15 ألف رأس يوميا، وتصل إلى 20 ألفًا، خلال موسم العيد، وهناك أيضا لحوم برازيلية بلدية من إنتاج مزارع القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، حيث يجرى أخذ رؤوس الحيوانات الحية منهم، وتذبحها الشركة وتوزعها في للمجمعات الاستهلاكية، حيث تباع بـ110 جنيهات للكيلو.

وأوضح السعدني، أن أسعار اللحوم خارج المجمعات تتراوح ما بين 140 و150 جنيها للكيلو.