أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُحقق حلم كل المصريين، بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، من خلال إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تجريبيًا بمحافظة بورسعيد؛ ليُوَّفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في تيسير الخدمات الطبية.

جاء ذلك في حوار مفتوح مع مستثمري القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد، حضره المحافظ اللواء عادل الغضبان، ودكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ودكتور خالد نوري رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ودكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والجودة بوزارة الصحة، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعلي السيسي رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، ومحسن جورج مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشؤون الفنية، وسعد جاد مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتكنولوجيا المعلومات، وإيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، ودكتور منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات، ومي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية.

قال الوزير إن توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، ركيزة أساسية في استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تُقَّدم كل أوجه الدعم لنظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره مشروعًا قوميًا لإصلاح القطاع الصحي بمصر، يُسهم في خفض معدلات الفقر والمرض.

أضاف أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، مؤكدًا أن هيئة «الرقابة والاعتماد»، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.

أوضح الوزير أن «التأمين الصحي الشامل» نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، لافتًا إلى أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحي طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحي الشامل، الذي يؤدي خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمي الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.

أشار إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

قال إن نظام التأمين الصحى الشامل يُطبق على العاملين بالجهات التي لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحي خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواءً تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقًا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.

نقل اللواء عادل الغضبان، شكر وتقدير أهالي بورسعيد للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى وضع بورسعيد في مصاف المحافظات المتقدمة حيث انطلقت منها أول حزمة إلكترونية على طريق التحول الرقمي، وبدأت المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك منظومة «النافذة الواحدة»، مُوَّجهًا الشكر إلى وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لحرصه المستمر ومتابعته المتواصلة على إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنظومة «النافذة الواحدة»، وتذليل أي عقبات وتجاوز التحديات.

ناشد المحافظ المواطنين، عدم الالتفات لأي شائعات يُرَّوجها أهل الشر لإفشال نظام التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن عدد المواطنين الذين سجلوا بالنظام الجديد تجاوز 280 ألف بما يُمَّثل أكثر من 25٪ من سكان بورسعيد.

كان اللواء عادل الغضبان، استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والوفد المرافق له في مستهل زيارته الميدانية بمحافظة ببورسعيد.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لتوفير كل مقومات نجاح نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يُسهم في تقديم نموذج لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين على النحو المنشود.