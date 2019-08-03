ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة عصام محمدين، محاولة تهريب مستلزمات طب وجراحة أسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ولقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأوضحت مصلحة الجمارك، في بيان أصدّرته اليوم، أنَّه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط التركية القادمة من إسطنوبل اشتبه مأمور اللجنة في أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا.

وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك، قرر تكليف لجنة جمركية من علاء خضر مأمور الجمرك وحسن خليفة مدير الحركة، بحضور مجدي فريد نائب مدير الجمرك لتفتيش حقائبه فتبين وجود 300 دعامة خاصة بزراعة الأسنان مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة 500 ألف جنيه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب جمركي رقمي 69 لسنة 2019.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.