أعلنت جامعة القاهرة عن مجموعة من الشروط، للالتحاق بسكن المدينة الجامعية 2019 لطلاب الثانوية العامة والطلاب الوافدين، بجانب الطلاب المقيدين بالفعل في الجامعة، وهي كالآتي:

- أن يكون الطالب منتظما بجامعة القاهرة مرحلتي "الليسانس أو البكالوريوس".

- أن يكون الطالب ناجحا بتقدير جيد على الأقل، وفي حالة وجود أماكن يتم قبول تقدير مقبول.

- أن يكون الطالب مقيما خارج نطاق القبول الـ 50 كم من جامعة القاهرة.

- ألا يكون وقع على الطالب أي عقوبات سواء من المدينة أو الكلية، وأن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

- يقوم الطالب بتسليم فيش وتشبيه حديث باسم الإدارة العامة للمدن الجامعية.