انتشل رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة، جثة طفل غرق بترعة الخطاطبة أمام قرية كفر غرين بمركز كوم حمادة.

كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من المقدم حمدى حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بغرق طفل بترعة الخطاطبة بدائرة المركز، وانتقل الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، والنقيب هاني مرعي رئيس قسم الإنقاذ النهري، وتبين غرق محمد نادر الشرقاوي 12 سنة، ومقيم بقرية كفر غرين كوم حمادة.

وتم انتشال جثمان الطفل بواسطة قوات الإنقاذ النهري ونقل الجثة لمستشفى ايتاى البارود، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.