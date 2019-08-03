رفع 270 طن قمامة وإزالة واسترداد 26 حالة تعدِ في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، اليوم، إزالة واسترداد 26 حالة تعدِ خلال الموجه الـ13 لإزالة التعديات على أرض أملاك الدولة.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، أنه من خلال الحملة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة الازلات والإشغالات والجهات المعنية, تم إزالة واسترداد 26 حاله بقرى المركز، 17 حالة تعدِ بالبناء على ارض أملاك دولة على مساحه 1090 مترًا مربعًا بقرى القيس والسعدية، و 8 حالات استرداد لأراضى زراعية وإصلاح زراعي على مساحه 7 قراريط و9 أسهم، وحاله استرداد أملاك دولة على مساحة 1000م فدان بقرية صندفا.

وأكد العميد عصام عبد الغني رئيس مركز ملوي، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة للنظافة والتجميل بقرى المركز أسفرت عن رفع 270 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.