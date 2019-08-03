تحرير 121 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق في المنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن مديرية التموين تمكنت من ضبط 121 مخالفه تموينية، خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفه للمخابز البلدية منها، 21 مخالفة لنقص الوزن، 4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 5 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، 8 مخالفات لقضايا أخرى متنوعة، فضلًا عن 30 مخالفة في مجال الأسواق منها، مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، 3 مخالفات لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، و7 مخالفات لذبح لحوم خارج السلخانة، و13 مخالفات لعدم حيازة شهادة صحية، و6 مخالفات لتجار تموينيين للتلاعب في المقررات التموينية، و3 مخالفات في مجال المواد البترولية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، والطب البيطري، والصحة، والزراعة بالإضافة لإدارة التفتيش والمتابعة من تحرير 50 مخالفة تموينية، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار.

وقال إبراهيم نصير، رئيس مركز العدوة، إن المخالفات ضمت 23 محضرًا للذبح خارج المجازر الحكومية، مخالفات لمحلات البقالة وموزعي انابيب البوتاجاز، فضلًا عن 27 مخالفة بالمخابز والتي تنوعت بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.