وكيل الصحة بالإسكندرية يستعرض نتائج حملة "صحة المرأة" خلال شهر يوليو

عقد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، بمركز طب الأسرة بسان ستيفانو، اجتماعا مع مديري عموم المناطق الطبية، ومدير عام الشؤون الوقائية وقيادات الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية.

وتناول الاجتماع تحليل نتائج حملة صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة خلال شهر يوليو الماضي، كما استعرض المعوقات التي صادفتها فرق العمل وأسلوب تلافي تلك المعوقات.

وقالت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الرعاية الأساسية والشؤون الوقائية، إن عدد الفرق الطبية العاملة بالحملة على مستوى المحافظة بلغ 301 فرقة، منها 82 فرقة بمنطقة المنتزه الطبية، 65 فرقة بمنطقة شرق، 43 فرقة بمنطقة وسط، 31 فرقة بمنطقة غرب، 19 بالجمرك، 26 بالعجمي، 23 بالعامرية، و12 ببرج العرب.

وتستهدف الفرق ما يقرب من 2 مليون فتاة وسيدة من قاطني محافظة الإسكندرية من سن 18 سنة فأكثر، حيث تتمركز هذه الفرق فى أغلب وحدات ومراكز طب الاسرة علاوة على المستشفيات والوحدات العلاجية وبعض الاندية والاماكن الخارجية.

وأوضحت سلطان أن أعلى المناطق تحقيقا لنسب التغطية كانت إدارة برج العرب الصحية تلتها منطقتى غرب والعجمى ، فى حين جاءت منطقة شرق أقلها من حيث تحقيق نسب التغطية تسبقها منطقتى وسط والمنتزه.