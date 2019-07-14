عقدت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الإسكندرية، اليوم، بروتوكول تعاون مع معهد النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ في مجال التدريب.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل الصحة بالإسكندرية، إنه جرى توقيع بروتوكول التعاون يشمل تقديم المعهد الخدمات التدريبية وبرامج الدراسات العليا للعاملين بمديرية الشؤون الصحية والوحدات التابعة لها.

وأكد عثمان، أنه بجانب تقديم محاضرات وبرامج ودورات تدريبية بأسعار مخفضة، بجانب تقديم الاستشارات الفنية للمستشفيات والوحدات التابعة للمديرية فى مجال نشاط المعهد.

من جهتها، قدمت الدكتورة سارة الزرقا، عميد معهد النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري درع الأكاديمية للدكتور علاء عثمان، وذلك في إطار التعاون بين الأكاديمية البحرية ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية في مجال التدريب.