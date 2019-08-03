تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الأحد: "استعدادات الموسم الجديد مستمرة: الأهلي يحدد شرط رحيل حمودي إلى أمريكا وصلاح يطالب لاسارتي بفرصة جديدة.. الزمالك يقترب من التعاقد مع ديبوي مديرًا فنيًا".

كما تقرأ أيضًا في عدد الغد: التموين: حذف 8 ملايين من دعم الخبز وإلغاء البطاقة لمن يتجاوز راتبه 15 ألف جنيه.. ولا إضافة للمواليد قبل انتهاء عمليات الحذف واكتشفنا بطاقات مكررة وأرقامًا غير صحيحة".

وفي "الوطن الاقتصادي" تقرأ: انطلاق الملتقى الرابع "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار" في أكتور المقبل.. و"اتجوز بالتقسيط": 10 بنوك تقدم قروضًا لتمويل شراء "الأجهزة والأثاث والشقق".