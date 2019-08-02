عدد الوطن الصادر غدا السبت

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا السبت، هدية الحكومة للمواطنين في العيد: توفير «لحوم الأضاحي» بأسعار أقل 10% عن 2018

· تقرير رسمي: 1400% زيادة في التدفقات الرأسمالية الأجنبية إلى مصر خلال الشهور الستة الأولى في 2019

وفي العدد: توابع صفقات الأهلي والزمالك

· الأحمر يسوق لاعبيه المستبعدين.. و«مؤمن» يخطط للرحيل.. و«متولي» سبب الإطاحة بسعد سمير وتقرير ألماني وراء عدم قيد «محمود ونيدفيد»

· طارق يحيي مديرا فنيا مؤقتا لـ«الأبيض».. وصرف مقدم عقود اللاعبين الجدد ورئيس النادي يجهز لإجراء انتخابات من أجل نجله

وتقرأ أيضًا: «الوطن» في قلب أكبر مشروع لإنتاج الأسمدة والأمونيا على مساحة 40 فدانا

«كيما 2».. عزيمة البناء تحول رمال أسوان إلى قلعة صناعية والعمال: إحنا هنا أبا عن جد.. والمصنع القديم تطور كثيرا