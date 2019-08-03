حالة من الجدل والاتهامات المتبادلة بالعمالة وتزوير التاريخ، تشهدها الساحة السينمائية بالأردن، مؤخراً، أثارها فيلم «جابر» للمخرج محيى الدين قندور، وبدأت باعتذار الممثل على عليان عن عدم المشاركة فى الفيلم بعد قراءة السيناريو، وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»، «سيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين، ويؤكد أن لهم الحق التاريخى فى البتراء وجنوب الأردن بحوار صريح ومباشر»، ثم توالت سلسلة اعتذارات شملت الفنان يوسف كيوان.

ووصلت الأزمة إلى إصدار نقابة الفنانين الأردنيين بياناً صحفيا، بعد تشكيل لجنة لقراءة السيناريو، لتعلن إدانتها للفيلم بصيغته الحالية، وترفض محاولته تحريف التاريخ الأصيل للجغرافيا وللبلد.

يزعم أن الأردن جزء من إسرائيل.. ولجنة "ملكية" لحل الأزمة

وأضاف البيان: «الفيلم المذكور يمرر بطريقة ذكية ومباشرة فكرة أن الأردن جزء من إسرائيل وأن اليهود سكنوا الأردن منذ القرن الأول الميلادى، خصوصاً البتراء ووادى موسى، ويخلص إلى أنها جزء من الأرض المقدسة، حسب ادعاءات الفكر الصهيونى، كما يطرح الفيلم فكرة خطيرة وهى أن المسيحية نشأت وبدأت من الأردن وليس فلسطين، وهذا مسوغ فيما بعد إلى أن المسيحيين ليس لهم أحقية فى فلسطين وهذه دعوة مخالفة للتاريخ الدينى للمنطقة، ومنها تزوير لكل ما ورد فى الكتب السماوية الثلاث، وما توصل إليه علماء الآثار والتاريخ».

وفى المقابل هاجم مخرج الفيلم محيى الدين قندور بيان النقابة وقال إنه تفوح منه رائحة المصالح الانتخابية والصداقات الشخصية، مشيراً إلى أن الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء طلب تحديد مصير الفيلم من الهيئة الملكية للأفلام وليس من نقابة الفنانين الأردنيين، قائلاً: «ليس ما تدّعون وتقولون الفيصل فى تحديد مصير الفيلم، ولكن قرار اللجنة المكلفة رسمياً وسنحترم قرارها».