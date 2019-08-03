رسائل عديدة وجهها الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي لحجاج بيت الله الحرام، وذلك قبل أيام قليلة من وقوف الحجاج على جبل عرفات لأداء مناسك الحج، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وقال عبد المعز، إنه يجب على الحجاج الدعاء قدر المستطاع في بيت الله، والبكاء عند بيت الله، "قولوا اللي نفسكم تقولوه، متقلقوش من أي حاجة، ادعوا الله كثيرًا وابكوا من الخشوع"، محذرًا الحجاج من التفكير في عدم استجابة الله له، بعد دعائه على جبل عرفة.

وأضاف عبد المعز: "الظن بأن الله لن يستجيب للدعاء مصيبة وكبيرة من أكبر الكبائر، لأن الله كريم وظننا بالله لابد أن يكون خيرًا، ما دعاك الله لزيارة بيته إلا ليغفر لك"، مطالبًا الحجاج بعدم الذهاب إلى الحج، إلا بعد انهاء كل الخصومات مهما كانت.