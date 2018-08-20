بدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد إلى جبل عرفات الطاهر، لأداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على عرفات.

وبحسب السلطات السعودية، فإن مليوني حاج يؤدون الفريضة هذا العام من جميع أنحاء العالم.

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