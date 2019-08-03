قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والتنمية الإدارية، إن المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة سيواجه تحديات بمجرد الانتقال إلى المحافظات التي تحتوي على مناطق ريفية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن المحافظات الحدودية أيضا ستواجه المنظومة تحديات معها، "كل محافظة لها التحديات الخاصة بها، فيه محافظة هتبقى التكنولوجيا فيها صعبة فوضعنا وسائل أخرى للتعامل مع الجمهور سواء مراكز خدمة أو هواتف"، متابعا أن الوزارة تحاول التعامل بأحدث طرق تقديم الخدمة.

وأعلنت الحكومة تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، إبريل الماضي، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة في مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج الإنفاق العام بمحافظاتهم لحظيا.