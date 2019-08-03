أكد محمد عبدالستار، أحد الذين شاركوا بسؤال في جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب السابع، الذي أًُقيم قبل أيام قليلة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الشباب المصري قادر على المشاكرة في كل الفعاليات وإثبات قدرته وكفائته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "EXTRA NEWS"، متحدثًا عن مشاركته بسؤال في الجلسة: "كانت فرصة إن صوتنا يوصل، وكتبت السؤال اللي كان بيهم شريحة كبيرة من الشباب".

وتابع: "الرئيس أجاب عن سؤالي بالنص دون أي تحريف فيه وعلق عليه باستفاضة وهذا شيء يدعو إلى الفخر، وجميع أصدقائي يهنئوني حتى الآن بهذا".

في سياق متصل، تحدث عبدالستار، عن حرص الشباب على المشاركة في انتخابات المحليات، حتى يشعروا بجهودهم في بناء الوطن.