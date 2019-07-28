أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الوطني السابع للشباب، قبل قليل، غلق باب تلقي الأسئلة الخاصة بمبادرة "اسأل الرئيس"، إحدى الجلسات الأساسية بمؤتمرات الشباب.

وقالت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: "شكرا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة الخاصة بمبادرة اسأل الرئيس، والمقرر الإجابة عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة يومي 30 و31 يوليو، في العاصمة الإدارية الجديدة".

جاءت مبادرة "اسأل الرئيس" انطلاقا من حرص الرئيس السيسي على فتح قنوات تواصل مباشرة بمنتهى الشفافية مع كل المواطنين، ومد جسور الحوار بين كل أطياف المجتمع المصري والقيادة السياسية، حيث جرى تدشين جلسة ثابتة في مؤتمرات الشباب بعنوان "اسأل الرئيس" نظرا لما تلاقيه من صدي جماهيري، والتي يمكن من خلالها لأي مواطن أن يطرح سؤالا على الرئيس وسيجيب على بعض هذه الأسئلة خلال فعاليات المؤتمر.

وشهد المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي عقد بجامعة القاهرة، يوليو 2018، نشاطا مُكثّفا من خلال المبادرة، تمثّل في وصول عدد زوّار الموقع إلى أكثر من مليوني زائر، كما وصلت عدد المشاركات بالاستفسارات والأسئلة إلى أكثر من 77 ألف سؤالا.