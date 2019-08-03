عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من قرية "الشيخ مكرم" بمحافظة سوهاج والتي تعد من القرى الأكثر فقرا في مصر قبل وبعد تطويرها من قبل مبادرة "حياة كريمة".

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إن مشروع "حياة كريمة" أهم مشروع لإنقاذ المواطنين من الفقر.

وأضاف الإعلامي أنه تم تخصيص 103 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة: "الدولة مش هتقدر لوحدها تعمل المشروع ده، لازم الناس ورجال الأعمال والجمعيات تقف معاها".

وأشار موسى إلى أن هناك سيدة تعيش في إحدى القرى طلبت توفير غرفة واحدة فقط كي تعيش فيها: "الناس طلباتها مش كتيرة".

وطالب رئيس الوزراء بعقد اجتماع في محافظتي أسيوط وسوهاج باعتبارهما من أكثر المحافظات فقرا في مصر.