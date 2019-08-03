قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إزالة 90 حالة تعدِ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل على مساحة 8539م2 مباني و11 فدان أراضي أملاك دولة وأراضى زراعية بمراكز سيدي سالم وفوه ومطوبس وكفر الشيخ ودسوق والحامول والرياض وقلين وبيلا وبلطيم، خلال تاسع أيام الموجة الـ 13.

وتضمنت إزالة حالة بمركز بيلا، و9 حالات مبانى على أملاك الدولة بقرى "منية المرشد، الجزيرة الخضراء، مدينة مطوبس، إبيانة، ساحل عجمية، والبراجة" بمساحة 926م2 مباني أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس.

وأكد تنفيذ إزالة 10 حالات تعدِ على أملاك الدولة بقرى "سنديون، راشد، العزبة الكبيرة، مدينة فوة، ترعة القضابة، وأرض ساحل وهدان" بمساحة 1234م2 مباني أملاك دولة بمركز ومدينة فوه، فضلًا عن تنفيذ إزالة 10 قرارات إزالة بقرى "مرعي، الغنامين، الغبايشة، والروضة" بمركز سيدي سالم على مساحة 1103م2.

وأوضحت أنه تم إزالة 3 حالات بمساحة 237م2 بقرى الشيخ إبراهيم وأريمون بكفرالشيخ، وإزالة 101م2 مباني و9 قراريط أرض زراعية أملاك دولة بدسوق، وتنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و10 قراريط أراضي زراعية أملاك دولة بمركز الحامول، و14 حالة بمركز ومدينة قلين، تضمنت 5 حالات أملاك دولة بمساحة 196 م2 مبانى وحالة بمساحة 4 قيراط أرض زراعية أملاك دولة .

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد بالموجة الـ13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.