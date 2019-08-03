نظمت جامعة الإسكندرية، اليوم، أول ملتقى لحاضنة أعمال الذكاء الاصطناعي لنحو تنفيذ خطة تبنى الشركات الناشئة.

وأعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي في جامعتي الإسكندرية وعين شمس لنشر الوعي بأهمية هذا المجال ودوره الحالي والمستقبلي في تبني الشركات الناشئة.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية بادرت باستحداث مقرر دولي لريادة الأعمال كمتطلب تخرج لكافة طلاب الجامعة على اختلاف تخصصاتهم، بحيث لايتخرج الطالب إلا بعد إجتيازه، فضلًا عن أن الجامعة بادرت منذ 3 سنوات بإنشاء مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بغية نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتحفيز رواد الأعمال من الطلاب والخريجين.

وأشار إلى أن هذا النشاط امتد لإنشاء مركزين أخرين تخصصيين للتطوير الوظيفي بكليتي الهندسة والتجارة، على أن يجرى حالياً الإعداد لمركز ثالث بكلية التربية، موضحا أن قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، مؤكدا أن إنشاء تلك الكلية يأتي ترسيخا للرؤية الاستراتيجية للجامعة وإستجابة للخطط التنموية القومية في مصر.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى النعناعي، أن جامعة الإسكندرية بالفعل تستخدم الذكاء الاصطناعي بصفة يومية، وتعتبر Google now ،siri ،Cortana، ماهي إلا أمثلة واضحة للذكاء الاصطناعي المحيط بنا، مشيرًا إلى أن الحاسب الآلي في المستقبل القريب سيكون قادرًا على التفكير دون أن يحتاج لمبرمج يقوده، وهذا الأمر يتطور بأسرع مما نتصور.

وأضاف أن مجال الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم المجالات في الحاضر والمستقبل وسيساهم في تطوير وأستحداث تكنولوجيات ومنتجات عديدة، لافتاً إلى أن جامعة الإسكندرية لديها أقدم قسم لهندسة الحاسب على مستوى جمهورية مصر العربية.

وذكر أن أعمال الحاضنة، سيتم تنفيذها في كلا من جامعتى الإسكندرية وعين شمس بتمويل من مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشيماء هلال مدير المشروع القومي للحاضنات التكنولوجية، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى النعناعي، الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسب والنظم والباحث الرئيسي لمشروع إنشاء حاضنة الذكاء الاصطناعي بجامعة الاسكندرية، والدكتور محمد بلال، المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال، ونخبة من الخبراء والمعنيين والعاملين في مجال الذكاء.