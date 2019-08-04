"زي أفلام الأكشن".. سطو مسلح من 6 متهمين على محطة بنزين في الجيزة

على طريقة أفلام الأكشن، نفذ 6 أشخاص واقعة سطو مسلح، على إحدى محطات البنزين بمنطقة كفر الجبل التابعة لحي الهرم في محافظة الجيزة، وسرقوا 350 ألف جنيه.

المتهمون قسموا أنفسهم إلى مجموعتين، الأولى نفذت واقعة السطو، والأخرى كانت تراقب الطريق وسهلت الهروب.

وبعد مرور 5 أيام، توصلت قوات الأمن بالجيزة، إلى مرتكبي الواقعة، وألقت القبض عليهم.

كواليس ضبط المتهمين، جاءت طبقا لما سطرتها تحريات وتحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ووحدة مباحث الهرم، واعترافات المتهمين، وتحقيقات النيابة العامة وجاءت كالتالي:

سطو مسلح

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة من صباح يوم الإثنين الماضي، والحركة المرورية تسير بسرعة، ووراد وسكان منطقة الهرم يتحركون في هدوء تام، عدا منطقة كفر الجبل، حيث فوجئ العاملين بمحطة بنزين بها، بتوقف سيارة بدون لوحات، ونزل منها 3 أشخاص مدججين بالأسلحة النارية، وهددوهم حتى أرشدوهم على مكان الخزينة، واستولوا على مبلغ 350 ألف جنيه.

الجريمة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، حيث نفذها المتهمون وفروا إلى مناطق جنوب الجيزة، وبالتحديد "الحوامدية وأبو النمرس".

وعقب هروب المتهمين، أسرع العاملون بالمحطة في إبلاغ شرطة النجدة، ودقائق معدودة وحضر فريق من إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ووحدة مباحث الهرم، إلى مكان الواقعة الواقعة، وانتشرت القوات في مسرح الجريمة، وبدأ الضباط، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، في إجراء معاينة لمكان الواقعة، وتفريغ الكاميرات، ومناقشة العاملين ومالك المحطة.

وجاءت المعلومات الأولية أن 3 أشخاص ملثمين يحملون أسلحة نارية نفذوا الجريمة مستقلين سيارة بدون لوحات، هربوا تجاه منطقة الحوامدية وأبو النمرس، واستولوا على المبلغ المشار إليه آنفا، وانتهت مناقشة العاملين وتفريغ الكاميرات، وسجلت القوات المعلومات الأولية، وحضرت النيابة العامة في ذلك التوقيت، وأجرت معاينة وتحفظت على الكاميرات، واستدعت مالك محطة البنزين.

فحص المشتبه فيهم

بالتزامن مع معاينة النيابة، كلف مدير الأمن، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وعقد اللواء محمود السبيلي، اجتماعا موسعا مع فريق البحث الذي ضم ضباطا من إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ومباحث الهرم، ومباحث جنوب الجيزة.

واستعرض "السبيلي" خلال الاجتماع، خطة البحث، والتي تضمنت "فحص المشتبه فيهم، فحص الخارجين حديثا من السجون، فحص العمالة الموجودة بالبنزينة والعمالة السابقة، فحص علاقات وتعاملات مالك المحطة، لبيان ما إذا كانت هناك تعاملات وخلافات بينه وبين أحد من عدمه، فحص المشتبه فيهم بارتكاب وقائع مماثلة".

وبانتهاء الاجتماع، بدأ فريق البحث الذي ترأسه اللواءان مدحت فارس وسامح الحميلي نائبا مدير المباحث، في تنفيذ الخطة، بفحص المشتبه فيهم، وإعادة استجواب العاملين بالمحطة مرة أخرى، وتتبع خط هروب المتهمين، وفحصت القوات قرابة 45 من المشتبه فيهم على مدار 4 أيام متتالية، وتتبع خط سير هروب المتهمين، وأوصاف السيارة التي استخدمها المتهمين.

وتوصلت جهود البحث إلى أن السيارة مسروقة من طبيب محل إقامته في منطقة أبو النمرس، وبدأت القوات في استجواب مالكها والذي أدلى بأوصاف عدد من المتهمين، واستعانت القوات برسام جنائي لرسم ملامحهم، حتى توصلت إلى تحديد هوية عدد منهم.

6 أشخاص نفذوا الواقعة

بعد مرور 5 أيام من الفحص والتحري، توصلت القوات إلى هوية 5 متهمين هاربين في مناطق "المنصورية، أبو النمرس، الحوامدية"، وتم استئذان النيابة العامة لضبط المشتبه فيهم.

وانطلقت 4 مأموريات من مباحث الجيزة، وتمكنت من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الحادث، وإعادة المسروقات، وتبين من خلال الفحص والتحري، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه، واتفقوا على سرقة محطة البنزين، دون تخطيط مسبق، وقسموا أنفسهم إلى مجموعتين، حتى تمكنوا من سرقة خزينة المحطة

.وجاء فى محضر الشرطة أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليهم.

وأمر مدير الأمن، بإخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق، وبدأت فى استجواب المتهمين.