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هدية الحكومة للمواطنين في العيد

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القاهرة بالمركز الأخير.. أكثر المحافظات استفادة من دعم التموين في 2018

القاهرة بالمركز الأخير.. أكثر المحافظات استفادة من دعم التموين في 2018

نقل 400 أسرة من أكشاك أبو السعود إلى حي "الأسمرات 3" خلال شهرين

نقل 400 أسرة من أكشاك أبو السعود إلى حي "الأسمرات 3" خلال شهرين

بعد قرار نقلها إلى العاصمة الإدارية.. أثري يوضح أهمية مقبرة توتو

بعد قرار نقلها إلى العاصمة الإدارية.. أثري يوضح أهمية مقبرة توتو

طقس اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 في مصر والدول العربية

سنكسار اليوم.. الأقباط يحتفلون بذكرى وفاة مريم المجدلية

سنكسار اليوم.. الأقباط يحتفلون بذكرى وفاة مريم المجدلية

7 قواعد يجب اتباعها لتحقيق الذبح الشرعي للخروف.. تصويم الحيوان أهمها

7 قواعد يجب اتباعها لتحقيق الذبح الشرعي للخروف.. تصويم الحيوان أهمها

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"زي أفلام الأكشن".. سطو مسلح من 6 متهمين على محطة بنزين في الجيزة

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مصيف فى الغردقة لمرضى"العباسية".. علاج وترفيه

في حال استكتاب طالبة الـ7%.. خطوات تعامل الطب الشرعي مع أوراقها

في حال استكتاب طالبة الـ7%.. خطوات تعامل الطب الشرعي مع أوراقها

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راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

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